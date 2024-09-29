"Не травите этим кошек": в Роскачестве озвучили худшие марки корма для питомцев
- 23:37 29 сентября
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- Служба новостей
Эксперты Роскачества выявили массовые несоответствия на рынке сухих кормов для кошек, выяснив, что более дешевые корма зачастую оказываются лучше по качеству, чем их дорогие аналоги, позиционируемые как премиум-класс.
В исследование вошли корма с куриным вкусом — это наиболее популярный выбор у покупателей. Всего было изучено 25 брендов.
Безопасен ли корм?
Каким бы питательным и насыщенным полезными веществами ни был корм, если он небезопасный, любимого питомца кормить им нельзя! Именно поэтому в исследовании особое внимание было уделено наличию в корме токсичных элементов, нитритов, радионуклидов, тяжелых металлов (ртуть, кадмий, свинец, мышьяк, медь), а также микробиологическим показателям, среди которых общая бактериальная обсемененность, энтеробактерии, сальмонеллы, токсинообразующие анаэробы (все это возбудители различных инфекций), кишечная палочка и другие. Ни в одном исследовании мы не обнаружили превышений по перечисленным параметрам.
Однако к некоторым товарам есть замечания, перечислим их:
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Обнаружены превышения по металломагнитной примеси
В корм при переработке муки может попадать металломагнитная стружка. По ГОСТу сухой корм не должен содержать частиц размером до 2 мм и с острыми режущими краями. Согласно стандарту Роскачества, их должно быть не более 20 мг/кг. В недавнем исследовании выявили повышенное содержание таких фрагментов в кормах 2 ТМ. Вся обнаруженная примесь была диаметром менее 2 мм и не была острой, то есть данное отклонение не является нарушением требования ГОСТа.
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Выявлены микотоксины
В восьми товарах из исследования 2023 года нашли микотоксин фумонизин В1 – хотя на общую токсичность это не повлияло. Микотоксин повреждает печень и почки животных.
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Обнаружены следы пестицидов и антибиотиков
В некоторых образцах было определено наличие следовых количеств различных пестицидов. Так, в ходе исследования их обнаружили в 17 кормах! Это дельтаметрин, хлормекват-хлорид, пиримифос-метил и другие пестициды, которые, по всей видимости, перешли в корм из растительного сырья (круп, сухих овощей и других растительных компонентов). Химикаты могли применяться как при выращивании, так и при хранении готовой продукции для защиты от насекомых.
Следы антибиотиков нашли в трех товарах. Допустимое количество пестицидов в корме для кошек не нормируется на законодательном уровне, а антибиотики допустимы в следовых количествах. В любом случае товары с данными замечаниями не могут претендовать на Знак качества.
В кормах не хватает селена и калия
Массовая доля натрия, кальция, общего фосфора, магния, железа, меди, йода, марганца и цинка во всех кормах соответствует нормам. Но по другим элементам есть отклонения.
Purina One, Proхвост, «ВкусВилл», «Каждый день», Royal Сanin, Perfect fit, 1st Choice, N&D Prime, Felix, Brit, Winner не соответствуют ГОСТу по массовой доле селена, а Best Dinner, помеченный как корм для котят, не соответствует массовой доле селена для растущего организма.
У кормов «ВкусВилл», «Каждый день», Brit, Winner, Probalance несоответствие по массовой доле калия – минерала меньше, чем должно быть. Подробнее – в карточках товаров (вкладка «Рейтинг»).
При регулярном потреблении такого корма кошке может не хватать селена или калия.
Есть ли мясо в корме?
Многие потребители не верят, что в корм кладут мясную часть.
К сожалению, на сегодня аккредитованных методик для определения этого показателя нет, тем не менее в Роскачестве решили проверить наличие мясной части по косвенным показателям. В 11 из 13 товаров (с указанным процентом мясной части) специалисты заподозрили недостаток мяса.
Реакция производителей
О результатах исследования Роскачество уведомило всех производителей, импортеров, а также представителей торговых сетей и маркетплейсов, где был закуплен корм.
Представители ТМ Onto Pet Food, в корме которой заявленное содержание витамина Е не соответствовало фактическому, очень серьезно отнеслись к результатам испытаний, провели внутреннюю проверку и корректирующие мероприятия на производстве. Производитель сообщил, что подаст заявку на повторное исследование, когда в продажу выйдет следующая партия с улучшенными характеристиками.
«Яндекс Маркет» и Ozon скрыли карточки товаров, не соответствующих обязательным требованиям.
Представители ТМ «Каждый день», «Наша марка», Sirius, Best Dinner, Onto Pet Food, «ВкусВилл» сообщили, что провели внутреннее расследование. Производитель – АО «Гатчинский ККЗ» (ТМ «Наша марка») – рассматривает возможность привести состав в соответствие со стандартом Роскачества.
ООО «Гранд-Альфа» (выпускает корм под маркой Best Dinner, где обнаружили несоответствие фактических данных заявленным в маркировке) сообщило, что прекратило сотрудничество с заводом-изготовителем еще в декабре 2022 года.
Торговая сеть «Ашан» провела внутреннюю проверку на заводе-изготовителе кошачьего корма собственной торговой марки «Каждый день». По результатам изготовитель направил план корректирующих мероприятий. На производстве проводится пересмотр показателей изготовления продукции в соответствии с повышенными требованиями ГОСТ Р 55453 от 2022 года.
Таким образом, исследование показало, что дешевые корма не равно вредные, переполненные ароматизаторами и лишенные большинства витаминов и микроэлементов. Эксперты также не подтвердили стереотип, что иностранные корма более качественные, чем российские: единственный товар, соответствующий всем повышенным требованиям Роскачества, был произведен в России. В ряде кормов не хватает нужных витаминов и элементов, при этом все товары безопасны для питомца.