Коми накроют дожди
- 21:45 29 сентября
- 6+
- Анастасия Амелькина
В Коми пройдут дожди. Этой информацией делится Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.
30 сентября 2024 года в Коми будет облачно с прояснениями. В северной части региона ночью пройдёт дождь, на юге он будет небольшим, местами умеренным. Днём в отдельных районах Республики также умеренный дождь, на западе и востоке региона небольшие осадки.
Подует юго-западный и западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, в отдельных северных районах порывами достигая 15-17 метров в секунду. В Воркуте он усилится до 16-20 м/с. Температура воздуха в дневное время составит от +9 до +14 градусов тепла, на севере местами +4...+9°С. В Ночное время при прояснении столбик термометра может упасть до отметки +2...+7 градусов.
В Сыктывкаре 30 сентября ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. В течение ночи пройдет дождь, который сменится небольшими осадками днем. Ветер будет дуть с юго-западного и западного направлений со скоростью 7-12 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит от +9 до +11 градусов Цельсия, а дневная температура поднимется до +11…+13 градусов. Подготовьтесь к переменчивым погодным условиям и не забудьте взять с собой зонт, чтобы остаться сухими даже в непогоду.