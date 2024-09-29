Коми накроют дожди

Фото из архива Pro Города

В Коми пройдут дожди. Этой информацией делится Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона. 30 сентября 2024 года в Коми будет облачно с прояснениями. В северной части региона ночью пройдёт дождь, на юге он будет небольшим, местами умеренным. Днём в отдельных районах Республики также умеренный дождь, на западе и востоке региона небольшие осадки.

Подует юго-западный и западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, в отдельных северных районах порывами достигая 15-17 метров в секунду. В Воркуте он усилится до 16-20 м/с. Температура воздуха в дневное время составит от +9 до +14 градусов тепла, на севере местами +4...+9°С. В Ночное время при прояснении столбик термометра может упасть до отметки +2...+7 градусов.