Кабадраники – фишка сезона: готовлю только так, теперь кабачки не раздаю, а собираю комплименты от семьи и гостей

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Предыстория: Яд в бульоне. Врач объяснила, из каких съедобных грибов не стоит варить суп Этим летом стало особенно популярным блюдо, которое представляет из себя нечто среднее между драниками и кабачковыми оладьями, готовится примерно так же.

Базовым рецептом приготовления кабадраников поделился повар Иван Истомин. Он рассказал, что для приготовления этого блюда понадобятся в равных пропорциях кабачки и картофель, яйца из расчета 3 штуки на 2 кг продукта, мука – 3 столовые ложки на этот же объем, 1 средняя головка репчатого лука. По вкусу можно добавить зелень (петрушку или укроп), а также 2–3 зубчика чеснока.

Картофель почистить, кабачок можно и не чистить – достаточно тщательно вымыть. Натереть на средней терке. Сильно ускорит этот процесс электрическая овощерезка, куда можно отправить и лук. Все перемешать, посолить, добавить яйца и муку.

Кабадраники жарятся на подсолнечном масле. Сковороду сначала надо раскалить, затем сбавить огонь до среднего. Выкладывать массу на сковороду надо небольшими лепешками, похожими на крупные оладьи. Обжаривать до появления золотистой корочки – в среднем 3–4 минуты. Снять с плиты и положить на блюдо, застланное бумажным полотенцем, чтобы стекло лишнее масло.