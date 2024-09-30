В Княжпогостском районе водитель, что опрокинулся на мотоцикле, попал в больницу

В Княжпогостском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста, который и стал единственным пострадавшим в результате аварии.

По сведениям, предоставленным Управлением Госавтоинспекции Коми, несчастный случай зафиксировали вчера, 29 сентября, около половины шестого вечера. Мужчина 37-ми лет на мотоцикле марки Honda двигался от поселка Синдор в сторону трассы Сыктывкар - Ухта. На втором километре дороги "Подъезд к пгт. Синдор" байкер утратил контроль над управлением транспортным средством, что привело к съезду в левый кювет по ходу движения и последующему опрокидыванию мотоцикла.