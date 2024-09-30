В Княжпогостском районе водитель, что опрокинулся на мотоцикле, попал в больницу
- 09:50 30 сентября
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- Татьяна Зубова
В Княжпогостском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста, который и стал единственным пострадавшим в результате аварии.
По сведениям, предоставленным Управлением Госавтоинспекции Коми, несчастный случай зафиксировали вчера, 29 сентября, около половины шестого вечера. Мужчина 37-ми лет на мотоцикле марки Honda двигался от поселка Синдор в сторону трассы Сыктывкар - Ухта. На втором километре дороги "Подъезд к пгт. Синдор" байкер утратил контроль над управлением транспортным средством, что привело к съезду в левый кювет по ходу движения и последующему опрокидыванию мотоцикла.
В результате аварии мотоциклист получил множественные ушибы конечностей, туловища и позвоночника, а также закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Возможны также переломы ключицы и ребер. В ведомстве отметили, что травмы могли быть значительно тяжелее, если бы не защитный мотошлем. На данный момент мужчина госпитализирован.
Напомним, ранее в Сыктывкаре недалеко от ТЦ "Макси" произошла смертельная авария, в которой погиб байкер. Мужчина врезался в фонарный столб.