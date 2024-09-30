Положите туалетную бумагу в холодильник: вот как это работает осенью - семья оценит

Холодильник — это место, где мы храним продукты питания. Однако иногда там могут появляться неприятные запахи или образовываться конденсат, это негативно влияет на срок хранения продуктов. Есть необычный способ решения этих проблем — использование туалетной бумаги.

1. Впитывание запахов: она отлично впитывает запахи, это особенно полезно при длительном хранении продуктов в холодильнике.