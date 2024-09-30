Сыктывкарца приговорили к 12 годам колонии строгого режима за убийство сотрудницы службы доставки

Фото: пресс-службы Сыктывкарского городского суда

Сыктывкарца, убившего сотруднику службы доставки, приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба городского суда. Как установил суд, 24 мая 2024 года, будучи в пьяном состоянии на кухне одного из заведений общественного питания на ул. Тентюковской в столице Коми, мужчина в ходе ссоры на фоне личной неприязни нанес потерпевшей пять ножевых ударов в голову, шею и грудь, а также два удара ножом в левую руку. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

На суде мужчина признал вину частично, не отрицая обстоятельства нанесения повреждений, но утверждал, что не имел намерения убивать.

Суд признал сыктывкарца виновным в преступлении по ч. 1 ст. 105 УК РФ и присудил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год.

Ранее мужчина уже был осужден другим приговором, поэтому окончательное наказание составило 12 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.