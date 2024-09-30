В Коми от укусов диких животных пострадали 17 человек

В 2023 году в лечебно-профилактические учреждения Республики Коми обратились 1960 человек, пострадавшие от действий животных (в 2022 году эта цифра составила 1799, а к концу сентября 2024 года поступило уже 1340 обращений).

Среди них, число укушенных дикими животными за 2023 год равняется 25 (что аналогично показателю 2022 года), а за первые девять месяцев 2024 года таких случаев зафиксировано 17. Эти данные опубликованы на официальном сайте регионального Роспотребнадзора.