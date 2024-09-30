В Коми от укусов диких животных пострадали 17 человек
- 06:30 30 сентября
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- Татьяна Зубова
В 2023 году в лечебно-профилактические учреждения Республики Коми обратились 1960 человек, пострадавшие от действий животных (в 2022 году эта цифра составила 1799, а к концу сентября 2024 года поступило уже 1340 обращений).
Среди них, число укушенных дикими животными за 2023 год равняется 25 (что аналогично показателю 2022 года), а за первые девять месяцев 2024 года таких случаев зафиксировано 17. Эти данные опубликованы на официальном сайте регионального Роспотребнадзора.
Бешенство, также известное как гидрофобия или лиссавирусный энцефалит, является острой особо опасной зоонозной вирусной инфекцией. Наиболее распространенный способ заражения – через укусы теплокровных животных, который проникает через слюну. Болезнь способствует тяжелому поражению центральной нервной системы, принимая форму острого энцефаломиелита, и может привести к летальному исходу. Лечение после развития симптомов не предусмотрено.
Вирус бешенства присутствует в слюне зараженного животного. Человек может быть инфицирован через укусы или при ослюнении поврежденной кожи. Особую угрозу представляют укусы в области головы, шеи и рук. В то же время, передача вируса от человека к человеку практически не происходит. Примечательно, что вирус может находиться в слюне зараженного животного уже за 10 дней до появления клинических симптомов.
В России основными переносчиками бешенства являются собаки и кошки, а среди диких животных – лисы, белки, летучие мыши, ежи, барсуки, волки и енотовидные собаки. Реже могут быть источником заражения коровы, овцы, лошади и грызуны.
При контакте с животным, подозрительным на бешенство, необходимо незамедлительно обратиться в ближайший травмпункт. Медицинская помощь должна быть оказана оперативно, независимо от места регистрации пострадавшего. Прививки против бешенства осуществляются только по жизненным показаниям. Меры постэкспозиционной профилактики включают местную обработку раны и курс иммунизации с использованием антирабического иммуноглобулина и антирабической вакцины согласно установленным инструкциям.