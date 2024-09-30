Зачем пожилая воркутинка взяла кредит в полмиллиона рублей и перевела все деньги незнакомому человеку
- 09:00 30 сентября
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- Татьяна Зубова
В полицию Воркуты обратилась 67-летняя жительница с жалобой на кражу денежных средств. Пенсионерка объяснила, что путем обмана у нее забрали пятьсот тысяч рублей.
Женщина пояснила, что в одном из мессенджеров ей написал человек, представившийся сотрудником службы безопасности. Незнакомец сообщил, что обнаружил подозрительные действия с ее банковскими картами.
По словам этого человека, мошенники оформили кредит на ее имя и пытались перевести деньги на счета в недружественную страну. Далее ложный служащий заверил заявительницу, что ей необходимо снять из банка полмиллиона рублей и перевести их на "страховую" ячейку, чтобы доказать свою невиновность. Он также уверил женщину, что деньги вернутся, а незаконный кредит будет аннулирован в течение нескольких дней. Взволнованная жительница Воркуты выполнила все инструкции, но так и не увидела своих денег обратно.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере согласно ч. 3 ст. 159 УК РФ.
На текущий момент сотрудники полиции занимаются оперативно-розыскными мероприятиями с целью выявления лиц, причастных к этому преступлению.