Зачем пожилая воркутинка взяла кредит в полмиллиона рублей и перевела все деньги незнакомому человеку

В полицию Воркуты обратилась 67-летняя жительница с жалобой на кражу денежных средств. Пенсионерка объяснила, что путем обмана у нее забрали пятьсот тысяч рублей.

Женщина пояснила, что в одном из мессенджеров ей написал человек, представившийся сотрудником службы безопасности. Незнакомец сообщил, что обнаружил подозрительные действия с ее банковскими картами.