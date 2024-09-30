"С сегодняшнего дня – полностью запрещено": пенсионеров, доживших до 60 лет, ждет сюрприз

Пенсионерам рассказали о новой мере запрета, которая будет действовать для граждан от 60 лет и старше. Исполнять ее начали многие российские банки. И делают они это для того, чтобы защитить пожилых людей от посягательства на их пенсии. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.

Власов отметил, что согласно статистике, аферисты часто выбирают в качестве жертв именно пенсионеров, рассчитывая на их доверчивость. Мошеннические схемы обычно включают звонки, в которых злоумышленники утверждают, что деньги пенсионеров под угрозой и могут быть выведены за рубеж. В результате этого паники пожилые люди могут согласиться перевести свои средства на "безопасный" счет, который по факту принадлежит мошенникам.