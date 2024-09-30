Вот что делаю с жимолостью в сентябре: в новом сезоне тоннами собираю урожай больших сладких ягод

Фото из архива "Про Города"

Садоводы нередко сталкиваются с проблемами при выращивании сладкой и сочной жимолости. Плоды могут оказаться мелкими или иметь кислый и горький вкус. Причины этого могут заключаться как в выборе сортов, так и в недостаточном уходе. Осенняя обрезка играет ключевую роль в формировании вкуса и размера ягод жимолости. "Если не проводить обрезку, кусты разрастаются, и солнечный свет не проникает во все части растения, что негативно сказывается на качестве урожая", — отмечает садовод Светлана Краснолуцкая. Она делится рекомендациями по технике обрезки жимолости в осенний период и дополнительными мерами для получения богатого урожая.

Советы по осенней обрезке жимолости

Светлана рекомендует начинать с удаления слабых побегов, оставляя только здоровые молодые ветви. Важно избавиться от пересекающихся веток, так как их соприкосновение может привести к повреждениям, становящимся местом для инфекций и вредителей. Также следует обрезать ветки, растущие вбок.

Не стоит переживать, если после обрезки останется немного веток: они обновятся в следующем сезоне. Главное — обеспечить достаточное солнечное освещение для центра куста и хорошую циркуляцию воздуха, что позволит получить сладкие и ароматные ягоды.

Действия после осенней обрезки жимолости

После обрезки рекомендуется обработать кусты медьсодержащими фунгицидами, советует Краснолуцкая. Используйте препараты строго в соответствии с инструкцией.

Уход за жимолостью осенью

Перед зимой необходимо убрать опавшие листья вокруг куста, чтобы избежать появления патогенных организмов. На зиму жимолость можно укрыть слоем компоста для защиты от морозов. Специалист рекомендует вносить под каждый куст около двух ведер компоста.