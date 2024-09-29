В Коми суд закрыл дело о краже телефона после примирения сторон

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Житель Емвы не послушал своего сына и стал фигурантом уголовного дела. Об этом пишет БНК.

Сын нашел на детской площадке телефон и отдал его отцу с просьбой найти владельца через интернет. Но мужчина решил оставить телефон себе.