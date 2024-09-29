В Коми суд закрыл дело о краже телефона после примирения сторон
- 01:00 30 сентября
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- Анастасия Амелькина
Житель Емвы не послушал своего сына и стал фигурантом уголовного дела. Об этом пишет БНК.
Сын нашел на детской площадке телефон и отдал его отцу с просьбой найти владельца через интернет. Но мужчина решил оставить телефон себе.
Мировой судья Кылтовского судебного участка Княжпогостского района рассмотрел дело в отношении гражданина, который обвиняется в краже телефона. В августе 2024 года на детской площадке сын обвиняемого нашел мобильник. Ребенок передал найденное отцу, надеясь, что тот разместит информацию о находке в интернете. Однако мужчина изъял сим-карту и отдал телефон сыну, превратив находку в собственное имущество.
На суде мужчина признал свою вину. Потерпевший попросил прекратить дело, так как ущерб был возмещен, а извинения приняты. Судья удовлетворил ходатайство потерпевшего, и дело было закрыто из-за примирения сторон. Однако постановление пока не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба судов Коми.