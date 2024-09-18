Прокуратура Коми восстановила права участника спецоперации на получение выплаты в связи с полученным ранением
- 19:00 18 сентября
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- Инесса Богатая
Прокуратура Республики Коми провела проверку после обращения военнослужащего, жалующегося на отказ в полной выплате единовременного пособия за полученное ранение. Об этом сообщает "Комиинформ".
Было установлено, что заявитель получил серьёзное увечье в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. После этого он подал заявление в ГБУ РК "Комплексный центр социальной защиты населения города Сыктывкара" на получение предусмотренной региональным законодательством единовременной выплаты. Однако сумма поддержки оказалась меньше положенного.
Для восстановления прав участника СВО прокуратура вынесла представление.
Благодаря действиям надзорного органа, военнослужащему была назначена и перечислена полная единовременная выплата по ранению.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Сыктывкаре приступили к планированию нового перинатального центра.