Прокуратура Коми восстановила права участника спецоперации на получение выплаты в связи с полученным ранением

Прокуратура Республики Коми провела проверку после обращения военнослужащего, жалующегося на отказ в полной выплате единовременного пособия за полученное ранение. Об этом сообщает "Комиинформ".

Было установлено, что заявитель получил серьёзное увечье в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. После этого он подал заявление в ГБУ РК "Комплексный центр социальной защиты населения города Сыктывкара" на получение предусмотренной региональным законодательством единовременной выплаты. Однако сумма поддержки оказалась меньше положенного.