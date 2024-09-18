Стало известно о гибели еще одного бойца из Коми в зоне СВО
- 09:00 18 сентября
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- Татьяна Зубова
Губернатор Коми Владимир Уйба в своём телеграм-канале сообщил о гибели ещё одного бойца из Коми. Речь идет о Петре Турубанове.
Военный родился и вырос в селе Визита Сысольского района. На фронте выполнял боевые задачи в должности командира парашютно-десантного отделения. Награжден медалью "За отвагу".
Владимир Уйти выразил соболезнования близким погибшего.
"Вечная слава и вечная память верному сыну нашего Отечества Петру Владимировичу Турубанову", - говорится в соболезновании.
Напомним, ранее в Коми для участников СВО поступили первые шагающие инвалидные коляски. Это современный вид средства передвижения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, региональный фонд "Защитники отечества" направил заявку на получение ещё нескольких таких колясок. Сейчас они находятся на рассмотрении в Москве.
Кроме этого, для семей участников СВО местные власти ввели новую меру поддержки. Теперь семьи этой категории имеют право на получение компенсации на покупку дров. Ее размер составляет порядка четырёх тысяч рублей.