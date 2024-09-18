Стало известно о гибели еще одного бойца из Коми в зоне СВО

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Губернатор Коми Владимир Уйба в своём телеграм-канале сообщил о гибели ещё одного бойца из Коми. Речь идет о Петре Турубанове.

Военный родился и вырос в селе Визита Сысольского района. На фронте выполнял боевые задачи в должности командира парашютно-десантного отделения. Награжден медалью "За отвагу".

Владимир Уйти выразил соболезнования близким погибшего.