Стало известно о гибели еще одного бойца из Коми в зоне СВО

Глава Коми сообщил в своем телеграм-канале о гибели ещё одного бойца региона в зоне СВО. Речь идет о рядовом Андрее Агафонове.

Андрей Агафонов - уроженец Прилузского района. До призыва на фронт жил и трудился в селе Летка.

Губернатор выразил соболезнования близким погибшего бойца:

"Вечная слава и вечная память российскому воину", - написал Владимир Уйба.

Напомним, ранее стало известно о новой мере поддержки для семей участников СВО. Теперь бойцы и их семьи, включая родителей, могут рассчитывать на компенсацию за отдых в санатории. Размер выплаты составляет до 55 тысяч рублей на человека. При этом льгота распространяется лишь на путёвки, выданные оздоровительными учреждениями, что подчиняются Минздраву Республики Коми.

Ещё одна мера поддержки, доступная семьям бойцов, - выплата на покупку дров. Единственное условие - обратившиеся за поддержкой дАндрей Агафонов - уроженец Прилузского района. До призыва на фронт жил и трудился в селе Летка.

Губернатор выразил соболезнования близким погибшего бойца: