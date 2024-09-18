Сыктывкарка установила на свой телефон приложения "для здоровья" и потеряла более полумиллиона рублей
- 20:45 18 сентября
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- Инесса Богатая
В отдел полиции УМВД в Сыктывкаре обратилась 59-летняя местная жительница с заявлением о краже более полумиллиона рублей с её банковских счетов. О подробностях сообщили в МВД по Коми.
По информации ведомства, полицейские столицы Коми выяснили, что женщине позвонил мужчина, представившийся сотрудником информационной службы Минздрава. Он рассказал, что в республике начало работать медицинское приложение, через которое можно быстро записаться на осмотр, получить врачебные советы и следить за здоровьем. Затем он предложил подключить демонстрацию экрана и под его руководством установить этот "полезный ресурс", который на самом деле оказался программой для удалённого доступа к ее онлайн-банку.
В итоге мошенник, получив доступ к финансовым операциям на телефоне женщины и похитил все ее накопления - 550 тысяч рублей.
По факту произошедшего следователем возбуждено уголовное дело.