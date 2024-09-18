"Региональный оператор Севера" и юные техники подарили пластику новую жизнь

Фото Регионального оператора Севера

Региональный оператор Севера продолжает серию мастер-классов в рамках акции "Просто и полезно". Об этом сообщает "Комиинформ". На этот раз сотрудники компании посетили Центр юных техников в Ухте, где рассказали о простых экопривычках, способных уменьшить негативное воздействие человека на природу.

Дети сами подсчитали, что при каждом походе в магазин покупатели обычно используют один большой пакет и несколько маленьких, чтобы донести покупки до дома. Итог — 14 пакетов в неделю или более 600 пакетов в год с одной семьи. Однако отличной альтернативой пластиковым пакетам могут быть тканевые сумки. Одноразовые батарейки можно заменить на аккумуляторы или перезаряжаемые батарейки, а одноразовые стаканы для кофе - на термокружки. Для воды подойдут специальные многоразовые бутылки. Оказалось, что многие ребята знают, для какого вторсырья предназначены жёлтые контейнеры, и с интересом рассматривали флекс, полученный из пластика, собранного на экологических акциях и из специальных контейнеров. Детям напомнили, что нельзя перерабатывать вторсырье бесконечно, поэтому нужно сокращать потребление определённых товаров. Существуют вещи, которые не перерабатываются, например, пластиковые карты, вместо которых уже давно используются цифровые аналоги.

Воспитанники Центра узнали, что карты можно использовать экологично, вместо того чтобы выбрасывать. В течение 20 минут дети сделали световозвращающие фликеры, помогающие водителям заметить пешеходов в темноте. Они не только создали полезные аксессуары, но и придумали собственный дизайн. Вот так легко и просто можно дать вторую жизнь пластику. В завершении мастер-класса каждый сделал медиатор для гитары и получил в подарок ручку из переработанного материала.