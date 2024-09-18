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В Коми начали проектировать новый перинатальный центр

В Коми начали проектировать новый перинатальный центр Фото из архива

В столице Республики Коми начались работы по проектированию нового перинатального центра, о чем сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях глава региона Владимир Уйба.

По информации губернатора, Министерство строительства Коми совместно с руководством медицинского учреждения уже согласовали объемно-планировочные решения.

Новый центр будет рассчитан на 150 коек, обеспечивая женщин квалифицированной помощью в периоды беременности, родов и послеродовой реабилитации, а также предоставляя уход новорожденным. В учреждение войдут родильное и гинекологическое отделения, стационар для детей, приемное отделение, диагностические и лечебные службы, а также административные и хозяйственные помещения.

Разработка проектной документации ведется с учетом актуальных стандартов и норм для перинатальных центров. По завершению работы документы будут направлены на государственную экспертизу.

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