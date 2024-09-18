В Коми начали проектировать новый перинатальный центр

В столице Республики Коми начались работы по проектированию нового перинатального центра, о чем сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях глава региона Владимир Уйба.

По информации губернатора, Министерство строительства Коми совместно с руководством медицинского учреждения уже согласовали объемно-планировочные решения.