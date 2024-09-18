В Сыктывкаре прошла церемония прощания с вдовой Ивана Морозова
- 16:00 18 сентября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре состоялась церемония прощания с Марией Григорьевной Морозовой. О том, как все прошло сообщили в пресс-службе главы Республики Коми.
Мария Григорьевна - вдова первого секретаря Коми обкома КПСС Ивана Морозова, скончалась на 97-м году жизни. Губернатор Коми Владимир Уйба выразил свои соболезнования её близким и родным.
"Есть люди, которые всю свою жизнь укрепляли семейные и духовные устои людей, ведущих за собой Республику Коми. Мария Григорьевна была таким человеком, поддерживая Ивана Морозова. Куда бы судьба ни забрасывала Ивана Павловича – Инта или Воркута – с тех пор, как Мария Григорьевна связала свою жизнь с ним, она оставалась верной женой, заботливой матерью и надежной опорой. Вскоре мы отметим столетие Ивана Павловича, и эти две жизни, как нитка и иголка, останутся в нашей памяти навсегда", - отметил Владимир Уйба.
Мария Морозова родилась 2 января 1927 года в деревне Рай, поблизости от села Визинга в Сысольском районе. Она познакомилась с Иваном Павловичем Морозовым, работая в Сысольском райкоме комсомола, и их свадьба состоялась в июне 1947 года.
На протяжении своей жизни они с мужем переезжали в Сыктывкар, Воркуту и Инту. Мария Григорьевна трудилась на различных должностях, последняя из которых была инструктор по наградам Президиума Верховного Совета Коми АССР. 30 сентября 2024 года Республика Коми будет отмечать столетие со дня рождения Ивана Павловича Морозова.