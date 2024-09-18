В Сыктывкаре прошла церемония прощания с вдовой Ивана Морозова

В Сыктывкаре состоялась церемония прощания с Марией Григорьевной Морозовой. О том, как все прошло сообщили в пресс-службе главы Республики Коми.

Мария Григорьевна - вдова первого секретаря Коми обкома КПСС Ивана Морозова, скончалась на 97-м году жизни. Губернатор Коми Владимир Уйба выразил свои соболезнования её близким и родным.