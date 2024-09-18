Программа адаптации Сбера признана лучшей на премии Bravo Awards 2024

Сбер завоевал золото в номинации "Ключ на старт" с проектом "Цифровая адаптация" престижной всероссийской премии Bravo Awards 2024.

Жюри высоко оценило достижения Сбера в области адаптационных практик, в том числе цифровые решения банка на базе собственной автоматизированной платформы "Пульс". Для эффективной адаптации новичков и действующих сотрудников, которые осваивают новые роли, Сбер предлагает удобные и современные инструменты: мероприятия, треки, доступные еще до выхода сотрудника на работу, постоянную поддержку наставников и бадди, VR- и AR-технологии, в частности собственную HR-метавселенную, современное бесшовное автоматизированное сопровождение процесса для новичка и руководителя, в том числе с использованием AI. За последний год, согласно внутренним опросам, уровень удовлетворенности процессом адаптации новых сотрудников вырос с 92% до 95%, охват сотрудников централизованной системой адаптации — с 30% до 83%, адресная кастомизация адаптационных материалов — с 40% до 80%.