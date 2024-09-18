Жители СЗФО предпочитают консервативную стратегию семейных накоплений
- 17:12 18 сентября
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- Александра Клюенкова
Согласно результатам опроса* ВТБ, большинство респондентов на Северо-Западе предпочитают использовать банковские вклады, наличные рубли и недвижимость для создания общих семейных накоплений. Лишь 7% готовы к рисковым инструментам доходности.
Виды сб ере жений поделились следующим образом (можно было выбрать несколько вариантов ответа) - 66% опрошенных жителей СЗФО предпочитают депозиты, 41% - копят наличные в рублях, 16% - вкладываются в недвижимость. Драгметаллы и металлические счета (ОМС) используют лишь 7%, такая же доля у облигаций.
В текущей экономической ситуации, когда банки предлагают высокие проценты по вкладам, консервативная стратегия вполне оправдана, считают эксперты.
«В настоящее время у россиян наиболее востребованы среднесрочные вклады, поскольку они позволяют постепенно увеличивать доход вслед за ростом ключевой ставки. А объединение усилий и общие цели позволяют семьям достичь больших успехов в накоплении», - прокомментировал Владимир Лавров, начальник управления "Развитие пакетов услуг и подписок" банка ВТБ.
32% опрошенных в федеральном округе не делают семейных накоплений, только личные, более 60% семей формируют общие накопления. В качестве преимуществ семейных накоплений 40% респондентов назвали возможность накопить больше совместными усилиями, 32% - формирование общих финансовых целей, 28% - способ взять расходы семьи под контроль. 22% считают, что такая стратегия помогает сплотить семью.
Основные барьеры формирования семейных накоплений для жителей СЗФО — большие расходы (отметили 40% опрошенных), нестабильный доход (40%) и отсутствие чётких целей (26%).
* Опрос проведен 5-12 сентября по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.