Жители СЗФО предпочитают консервативную стратегию семейных накоплений

Согласно результатам опроса* ВТБ, большинство респондентов на Северо-Западе предпочитают использовать банковские вклады, наличные рубли и недвижимость для создания общих семейных накоплений. Лишь 7% готовы к рисковым инструментам доходности.

Виды сб ере жений поделились следующим образом (можно было выбрать несколько вариантов ответа) - 66% опрошенных жителей СЗФО предпочитают депозиты, 41% - копят наличные в рублях, 16% - вкладываются в недвижимость. Драгметаллы и металлические счета (ОМС) используют лишь 7%, такая же доля у облигаций.

В текущей экономической ситуации, когда банки предлагают высокие проценты по вкладам, консервативная стратегия вполне оправдана, считают эксперты.