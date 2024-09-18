В Сыктывкаре транспортная прокуратура не смогла добраться до спасательных жилетов на пассажирском катере

Как сообщает ведомство, предприятие "Жилкомсервис" нарушало технический регламент при перевозке пассажиров. Проверка показала отсутствие свободного доступа к спасательным жилетам на судах и наличие неисправных иллюминаторов. Также выявлены нарушения в судовой документации.

Напомним, что жители заречных поселков Сыктывкара предложили изменить местоположение причала. Общественный совет поселка Седкыркещ сообщил, что власти Сыктывкара рассмотрели предложение о строительстве причала на правом берегу реки Вычегда, выше по течению, рядом с дорогой с асфальтовым покрытием от улицы Матросова. Активные жители считают, что это обеспечит кратчайший речной путь между Алешино и Седкыркещ и снизит нагрузку на суда и бюджет, что, в свою очередь, позволит уменьшить тарифы на перевалку.