В Сыктывкаре транспортная прокуратура не смогла добраться до спасательных жилетов на пассажирском катере
- 11:45 18 сентября
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- Инесса Богатая
После вмешательства Сыктывкарской транспортной прокуратуры были устранены нарушения в сфере эксплуатации водного транспорта.
Как сообщает ведомство, предприятие "Жилкомсервис" нарушало технический регламент при перевозке пассажиров. Проверка показала отсутствие свободного доступа к спасательным жилетам на судах и наличие неисправных иллюминаторов. Также выявлены нарушения в судовой документации.
Транспортная прокуратура направила представление директору компании и обращение в Арбитражный суд Коми.
В результате рассмотрения прокурорских актов нарушения были исправлены.
Ответственные лица понесли дисциплинарную и административную ответственность согласно ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ за несоблюдение требований технических регламентов. Им был назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.
Напомним, что жители заречных поселков Сыктывкара предложили изменить местоположение причала. Общественный совет поселка Седкыркещ сообщил, что власти Сыктывкара рассмотрели предложение о строительстве причала на правом берегу реки Вычегда, выше по течению, рядом с дорогой с асфальтовым покрытием от улицы Матросова. Активные жители считают, что это обеспечит кратчайший речной путь между Алешино и Седкыркещ и снизит нагрузку на суда и бюджет, что, в свою очередь, позволит уменьшить тарифы на перевалку.