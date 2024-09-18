В Коми родители 60 тысяч детей получают единое пособие

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В Республике Коми Социальный фонд России выплачивает единое пособие на 59 429 детей в возрасте до 17 лет. Данная помощь адресована семьям, чей среднедушевой доход ниже установленного регионального прожиточного минимума. В 2024 году в северной территории Республики Коми прожиточный минимум составляет 21 386 рублей, а в южной - 17 286 рублей.

Для получения пособия требуется, чтобы и дети, и их родители были гражданами Российской Федерации и постоянно проживали на территории страны. Также учитываются занятость и имущество семей: все работоспособные члены семьи должны иметь доход от трудовой деятельности или уважительную причину для его отсутствия.

Сумма пособия на детей может составлять 50, 75 или 100% от детского прожиточного минимума и зависит от доходов семьи. Это соответствует 10 959, 5 рубля, 16 439, 25 рубля и 21 919 рублей для северных районов, и 8 625, 5 рубля, 12 938, 25 рубля и 17 251 рубль для южных.

Для оформления пособия родители могут подать заявку через портал Госуслуг. Все необходимые данные поступают в Социальный фонд Республики Коми через межведомственное взаимодействие или предоставляются заявителем в зависимости от ситуации. В одном заявлении можно указать всех детей до 17 лет, воспитывающихся в семье, и пособие будет назначено на каждого ребенка.