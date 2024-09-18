Названы четыре гениальных способа заморозки сырой свёклы на зиму

Зимой все заготовленные овощи идут в ход. Многие хозяйки их замораживают. Блогер канала «В саду у Валентинки» заявила, что стала замораживать свеклу на зиму, а потом добавляет в борщ, винегрет или в салаты, пишет nord-news.ru.

Свёкла получается лучше сырой. Есть 4 метода и бесхитростные хитрости, как заморозить корнеплод.