Названы четыре гениальных способа заморозки сырой свёклы на зиму
- 13:45 18 сентября
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Зимой все заготовленные овощи идут в ход. Многие хозяйки их замораживают. Блогер канала «В саду у Валентинки» заявила, что стала замораживать свеклу на зиму, а потом добавляет в борщ, винегрет или в салаты, пишет nord-news.ru.
Свёкла получается лучше сырой. Есть 4 метода и бесхитростные хитрости, как заморозить корнеплод.
Метод № 1.
Целиком. Для среднего размера и маленьких свеколок. Подходит для отваривания, запекания. Помыть свеклу, просушить, положить в морозилку. Корнеплоды можно варить не размораживая.
Метод № 2.
Нарезанная на кубики, дольки или пластины, кольца. Это гениальный метод. Такая свеколка хранится отлично в морозилке. Можно достать и приготовить салат, добавить в овощное рагу, в винегрет и т. д.
Метод № 3.
Натертая на терке крупная свекла добавляется в борщ. Натереть свёклу на крупной или мелкой тёрке, мягко отжать избыток сока, быстро расфасовать по пакетам, чтобы не пустила сок, и заморозить.
Метод № 4.
Отварную, запеченную или сырую свеклу можно пропустить через мясорубку, разложить по контейнерам или по стеклянным баночкам и заморозить. Это уже готовая свекольная икра.