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Названы четыре гениальных способа заморозки сырой свёклы на зиму

Названы четыре гениальных способа заморозки сырой свёклы на зимуpixabay.com

Зимой все заготовленные овощи идут в ход. Многие хозяйки их замораживают. Блогер канала «В саду у Валентинки» заявила, что стала замораживать свеклу на зиму, а потом добавляет в борщ, винегрет или в салаты, пишет nord-news.ru.

Свёкла получается лучше сырой. Есть 4 метода и бесхитростные хитрости, как заморозить корнеплод.

Метод № 1.

Целиком. Для среднего размера и маленьких свеколок. Подходит для отваривания, запекания. Помыть свеклу, просушить, положить в морозилку. Корнеплоды можно варить не размораживая.

Метод № 2.

Нарезанная на кубики, дольки или пластины, кольца. Это гениальный метод. Такая свеколка хранится отлично в морозилке. Можно достать и приготовить салат, добавить в овощное рагу, в винегрет и т. д.

Метод № 3.

Натертая на терке крупная свекла добавляется в борщ. Натереть свёклу на крупной или мелкой тёрке, мягко отжать избыток сока, быстро расфасовать по пакетам, чтобы не пустила сок, и заморозить.

Метод № 4.

Отварную, запеченную или сырую свеклу можно пропустить через мясорубку, разложить по контейнерам или по стеклянным баночкам и заморозить. Это уже готовая свекольная икра.

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