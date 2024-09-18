Сыктывкарец, что надругался над российским флагом, попал на видео

Появилось видео сыктывкарца, что сорвал российский триколор с одного из зданий столицы Коми. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе регионального МВД по Коми.

Как следует из материалов дела, в дежурную часть Управления МВД России по городу Сыктывкару поступила информация о вандализме в отношении государственного символа России — флага, установленного на административном здании по улице Советской.