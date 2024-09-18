Сыктывкарец, что надругался над российским флагом, попал на видео
- 09:50 18 сентября
- 16+
- Татьяна Зубова
Появилось видео сыктывкарца, что сорвал российский триколор с одного из зданий столицы Коми. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе регионального МВД по Коми.
Как следует из материалов дела, в дежурную часть Управления МВД России по городу Сыктывкару поступила информация о вандализме в отношении государственного символа России — флага, установленного на административном здании по улице Советской.
Правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался местный житель 1986 года рождения, имеющий судимость. Находясь в состоянии алкогольного опьянения и в присутствии свидетелей, горожанин демонстративно сорвал Российский триколор, полностью уничтожив флагшток.
Злоумышленника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 329 УК РФ "Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации". По этой статье предусмотрено наказание до одного года лишения свободы.
Напомним, ранее жителя Ухты, что обрисовал баллончиком вечный огонь, отправили в тюрьму на три года. Нарушителю на момент преступления было 49 лет.