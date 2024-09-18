Коми Республиканская инфекционная больница получила новейшее оборудование
- 20:15 18 сентября
- 6+
- Инесса Богатая
В Республиканскую инфекционную больницу поступило новейшее оборудование — анализатор BactoSCREEN MALDI-TOF. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Коми.
По информации ведомства, эта передовая техника предназначена для идентификации микроорганизмов и определения их устойчивости к антибиотикам, что значительно расширяет возможности борьбы с инфекциями.
Инфекционные болезни могут быть крайне опасными, и ключом к успешному лечению является быстрая и точная диагностика, основным этапом которой является выявление вируса.
Обычные методы исследования имеют минус — длительность выполнения анализов, что может приводить к задержкам в постановке диагноза и, соответственно, в начале лечения. Однако введение масс-спектрометрии позволяет получить преимущество как в скорости, так и в точности и чувствительности анализа.
“Новое оборудование открывает новые возможности в борьбе с инфекциями. Оно позволяет точно, достоверно и быстро проводить исследования. Раньше они проводились 5-7 дней, сейчас — 1-2 суток, ” — подчеркнул главный врач Республиканской инфекционной больницы Владимир Катков.
Врач также отметил, что с таким оборудованием можно быстрее реагировать на вызовы инфекционных заболеваний и оперативно оказывать помощь пациентам.
“Пандемия СОVID-19 показала важность готовности системы здравоохранения к современным вызовам, и мы рады, что теперь можем предлагать нашим пациентам самые инновационные технологии! ” — заявил Владимир Катков.