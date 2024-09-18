Готовьте сани и валенки, снег уже на подходе: Россию накроет снегом в ближайшее время — как подготовиться к морозам

Фото из архива "Про Города"

С наступлением осени в России, особенно на территории Сибири и Урала, температура начинает стремительно понижаться. В некоторых регионах уже фиксируются осадки в виде снега, что может привести к неожиданным последствиям для местных жителей. URA.RU в своем материале рассказывает, где именно ожидается первый снег, и как правильно подготовиться к раннему наступлению зимы. Снег в регионах России

Югра

По прогнозам синоптиков, уже 24 сентября 2024 года на территорию Югры обрушится снегопад. На севере региона температура опустится до нуля градусов, а в Нижневартовске и Ханты-Мансийске опустится до 2-х градусов Снегопад будет затяжным и охватит практически весь регион.

Красноярский край

Жители Красноярского края наблюдали первый снегопад 16 сентября, в частности, в природном парке Ергаки и на трассе Кодинск — Богучаны. Снежный покров достиг трех-четырех сантиметров. Погода продолжила портиться, создавая трудности для автомобилистов и пешеходов в некоторых районах.

Свердловская область

В Свердловской области также планируется кратковременное похолодание с осадками. Прогнозируется, что первый снег может выпасть 21-24 сентября, когда североатлантический циклон принесет с собой дождь с мокрым снегом. Температура в это время ожидается в пределах 1…11 градусов.

Иркутская область

На юге Иркутской области снег уже выпал, в частности, в Саянске и Черемхово. В Баяндаевском районе высота снежного покрова составила девять сантиметров. Эксперты подчеркивают, что подобные снежные осадки для данного региона не являются аномальными.

Тюменская область и Новосибирск

В Тюмени местные синоптики предполагают, что постоянный снежный покров установится лишь в начале ноября. В Новосибирске первый снег выпал 17 сентября, но быстро растаял.

Как подготовиться к ранним морозам

С резким наступлением холодов важно заботиться о своем здоровье и жизни в условиях зимы. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам безболезненно адаптироваться к изменяющимся погодным условиям.

Укрепление иммунитета

С приходом осени важно поддерживать иммунитет. Рекомендуется:

Заниматься физической активностью: фитнес, йога и плавание помогут активизировать внутренние резервы организма;

Проводить закаливания: принятие контрастного душа помогает повысить защитные функции организма.

Подбор одежды

Осенью одежда должна быть теплой и удобной, из натуральных, дышащих материалов. Это поможет сохранить тепло и защититься от холода. Важно выполнять следующие рекомендации:

Не забывать о теплом головном уборе, шарфах и перчатках;

Обувь также должна быть теплой и водоотталкивающей, особенно, если есть вероятность снегопада.

Питание и здоровье

В это время года во избежание авитаминоза необходимо больше употреблять в пищу овощей и фруктов. Ниже представлены подробные рекомендации:

Соблюдайте сбалансированное питание, включайте в рацион продукты, богатые витаминами и антиоксидантами, такие как овощи, фрукты и зелень;

Обратите внимание на регулярное употребление кисломолочных продуктов, которые позитивно влияют на работу пищеварительной системы и поддерживают иммунитет.

Открытый воздух и гигиена

Осень — сезон вирусов, поэтому риск заболеть максимально высок. Для укрепления здоровья можно руководствоваться следующими правилами:

Активный отдых на свежем воздухе укрепляет дыхательную и сердечно-сосудистую системы;

Необходимо соблюдать правила личной гигиены, особенно в период увеличенной заболеваемости: мойте руки и избегайте мест большого скопления людей.

Эмоциональное состояние

Осень также может повлиять на психоэмоциональное состояние. Чтобы избежать осенней депрессии, можно добавить в рутину следующие пункты: