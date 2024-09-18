В Коми закроют еще один населенный пункт

Фото из архива

Поселок Иван-Ёль в Сосногорском районе будет официально снят с карты. Администрация Сосногорска направила соответствующий законопроект в Государственный Совет Коми. Депутаты рассмотрят эту инициативу на сессии регионального парламента 19 сентября.

На предварительных заседаниях комитетов Госсовета Коми администрация Сосногорска представила проект ликвидации сельского поселка.

По данным администрации, Иван-Ёль находится в 32 км от поселка Поляна и занимает площадь в 54 га. Он был основан в 1950-х годах, но на сегодняшний день стал бесперспективным.

С 2010 года в поселке никто не проживает, все 185 жителей или 74 семьи были сняты с учета и переселены. На данный момент в Иван-Ёле нет зарегистрированных жителей.

Согласно информации администрации Сосногорска, в поселке нет жилых домов, все строения находятся в аварийном состоянии, а дороги не обслуживаются. В поселке отсутствуют ключевые предприятия, социальные объекты, электричество и связь.