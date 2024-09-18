В Коми закроют еще один населенный пункт
- 16:45 18 сентября
- 6+
- Инесса Богатая
Поселок Иван-Ёль в Сосногорском районе будет официально снят с карты. Администрация Сосногорска направила соответствующий законопроект в Государственный Совет Коми.
Депутаты рассмотрят эту инициативу на сессии регионального парламента 19 сентября.
На предварительных заседаниях комитетов Госсовета Коми администрация Сосногорска представила проект ликвидации сельского поселка.
По данным администрации, Иван-Ёль находится в 32 км от поселка Поляна и занимает площадь в 54 га. Он был основан в 1950-х годах, но на сегодняшний день стал бесперспективным.
С 2010 года в поселке никто не проживает, все 185 жителей или 74 семьи были сняты с учета и переселены. На данный момент в Иван-Ёле нет зарегистрированных жителей.
Согласно информации администрации Сосногорска, в поселке нет жилых домов, все строения находятся в аварийном состоянии, а дороги не обслуживаются. В поселке отсутствуют ключевые предприятия, социальные объекты, электричество и связь.
Депутаты Госсовета Коми вынесли вопрос ликвидации поселка на сессию для рассмотрения и голосования во втором и третьем чтениях.