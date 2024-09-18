В Сыктывкаре на "эжвинской трассе" почти завершились работы по устранению колейности
- 10:45 18 сентября
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- Инесса Богатая
На "эжвинской трассе" заканчиваются работы по устранению колейности, запланированные на этот год, по информации пресс-службы мэрии Сыктывкара.
Как сообщает администрация, два из трёх участков уже готовы – от "Телецентра" до "Макси" и от поворота на Верхний Чов до Нижнего Чова.
Стоит отметить, что сейчас проходят ремонтные работы на третьем участке длиной чуть более километра за мостом в направлении Эжвы.
Также добавим, что этот участок ремонтируется в сентябре, поскольку финансирование обеспечено за счёт средств, сэкономленных в результате предыдущих электронных аукционов на выбор подрядчиков для других объектов в рамках ремонтной кампании 2024 года.
Кроме того, на третьем участке подрядчик удалил старый асфальтовый слой с колеями и уже приступил к укладке нового покрытия. Подчеркнем, что работы планируется завершить в течение этой рабочей недели.
Напомним, в Сыктывкаре на улице Крутой рабочие начали укладывать экспериментальную асфальтобетонную смесь с каучуковым модификатором "Рециклизат-Б", изготовленную из переработанных старых шин.