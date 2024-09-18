В Сыктывкаре на "эжвинской трассе" почти завершились работы по устранению колейности

На "эжвинской трассе" заканчиваются работы по устранению колейности, запланированные на этот год, по информации пресс-службы мэрии Сыктывкара.

Как сообщает администрация, два из трёх участков уже готовы – от "Телецентра" до "Макси" и от поворота на Верхний Чов до Нижнего Чова.