Житель Коми нашел в тундре охотничье ружье

Житель Заполярья добровольно сдал в отделение Росгвардии найденное охотничье ружье. О подробностях сообщили в пресс-службе управления ведомства.

По информации Росгвардии, 42-летний житель Воркуты нашел оружие в тундре. Мужчина рассказал, что во время поездки по тракторной дороге, неподалеку от поселка Северный, наткнулся на длинноствольное охотничье ружье, торчащее стволом вниз из земли.