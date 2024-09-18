Житель Коми нашел в тундре охотничье ружье
- 14:30 18 сентября
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- Инесса Богатая
Житель Заполярья добровольно сдал в отделение Росгвардии найденное охотничье ружье. О подробностях сообщили в пресс-службе управления ведомства.
По информации Росгвардии, 42-летний житель Воркуты нашел оружие в тундре. Мужчина рассказал, что во время поездки по тракторной дороге, неподалеку от поселка Северный, наткнулся на длинноствольное охотничье ружье, торчащее стволом вниз из земли.
Понимая ответственность за незаконное хранение оружия, мужчина решил сообщить о своей находке сотрудникам Росгвардии.
Отдел лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми напоминает, согласно действующему законодательству, добровольная сдача оружия и боеприпасов освобождает гражданина от уголовной и административной ответственности.
Также за добровольную передачу оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств полагается денежное вознаграждение.