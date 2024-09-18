В СберНПФ рассказали, как придать динамику программе долгосрочных сбережений

Упрощение и цифровизация клиентского пути для "молчунов" кратно увеличит вложения в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом в ходе форума РБК Capital Markets заявил генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий. Оперативное внедрение такого механизма вместе с налоговыми льготами для работодателей, а также безбарьерный и инклюзивный доступ к ПДС повысят интерес людей к программе.

По словам Александра Зарецкого, программа долгосрочных сбережений (ПДС) помогает россиянам избежать пожизненной доплаты к страховой пенсии и в любой момент тратить средства накопительной пенсии на оплату лечения. Надо только перевести эти деньги в ПДС. "Однако „молчунам“ — людям, которые хранят средства накопительной пенсии в Социальном фонде России, — придется ждать перевода до семи лет и столкнуться с возможными потерями. При этом сама процедура до сих пор проходит на бумаге и требует очных визитов", — объясняет эксперт.