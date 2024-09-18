В СберНПФ рассказали, как придать динамику программе долгосрочных сбережений
- 11:00 18 сентября
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- astakhovaxenia
Упрощение и цифровизация клиентского пути для "молчунов" кратно увеличит вложения в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом в ходе форума РБК Capital Markets заявил генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий. Оперативное внедрение такого механизма вместе с налоговыми льготами для работодателей, а также безбарьерный и инклюзивный доступ к ПДС повысят интерес людей к программе.
По словам Александра Зарецкого, программа долгосрочных сбережений (ПДС) помогает россиянам избежать пожизненной доплаты к страховой пенсии и в любой момент тратить средства накопительной пенсии на оплату лечения. Надо только перевести эти деньги в ПДС. "Однако „молчунам“ — людям, которые хранят средства накопительной пенсии в Социальном фонде России, — придется ждать перевода до семи лет и столкнуться с возможными потерями. При этом сама процедура до сих пор проходит на бумаге и требует очных визитов", — объясняет эксперт.
"Успех ПДС напрямую зависит от удобства всех связанных с ней услуг и сервисов. На мой взгляд, это должно касаться и перевода средств накопительной пенсии из Социального фонда России на личные ПДС-счета россиян. Уверен, можно найти техническое решение и скорректировать порядок учета, чтобы переход при любом сценарии проходил максимум за один год и полностью в цифровом формате. Это станет огромным бустом доверия программе", — рассуждает Александр Зарецкий.
Другая важная веха — налоговые льготы для работодателей. "Президент еще в июне дал поручение включить в ПДС компании. При этом, по нашим данным, 46% компаний могли бы софинансировать ПДС-счета. Однако до сих пор такие налоговые стимулы не введены, поэтому пока работодателям эта история попросту невыгодна", — сетует эксперт.
По мнению эксперта, доступ к ПДС должен быть равным для участников всех возрастов. "Сейчас узкое место — потеря льгот из-за досрочного расторжения или превышения лимита по количеству договоров. Эта история появилась в законодательстве уже после старта программы. Нам кажется разумным снять эти ограничения хотя бы на договоры, заключенные в первый год действия программы", — поясняет финансист.