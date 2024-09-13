В Коми в службе "скорой" помощи будет работать специалист, побывавший в зоне СВО

В Отделение скорой медицинской помощи Печорской центральной районной больницы начала работать фельдшер Наталья Певинь, вернувшаяся из зоны специальной военной операции. Об этом сообщает региональный минздрав.

По информации ведомства, Наталья Певинь окончила Астраханский базовый медицинский колледж, получив специальность "Лечебное дело", и прошла переподготовку по программе "Скорая и неотложная помощь". Также она работала на подстанциях скорой помощи в Волгограде и Красногорске, имея в общей сложности 12 лет медицинского стажа.

Отмети, что в феврале 2023 года Наталья добровольно отправилась в зону специальной военной операции и стала фельдшером бригады разминирования в Мариуполе.

Ее отец трудится водителем скорой медицинской помощи. С детства Наталья мечтала стать фельдшером и помогать людям. Она намеревалась отправиться на фронт сразу после объявления мобилизации, но тогда женщинам отказывали, и разрешение она получила только в 2023 году.