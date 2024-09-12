В Сыктывкаре на улице Коммунистическая убрали одну "зебру"

На улице Коммунистической станет на один пешеходный переход меньше. "Зебра" вблизи юношеской библиотеки будет удалена, поскольку она признана "избыточной" согласно стандартам ГОСТ. Об этом сообщает предприятие "Дорожное хозяйство".

По информации предприятия, оставшиеся переходы оснастят светофорами с кнопкой вызова. В настоящее время на участке от улицы Морозова до гостиницы "Сыктывкар" расположены три перехода, расстояние между которыми превышает сто метров. Это противоречит государственным стандартам, которые требуют, чтобы расстояние между переходами составляло не менее двухсот метров.