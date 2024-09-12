В Сыктывкаре на улице Коммунистическая убрали одну "зебру"
- 21:45 12 сентября
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- Инесса Богатая
На улице Коммунистической станет на один пешеходный переход меньше. "Зебра" вблизи юношеской библиотеки будет удалена, поскольку она признана "избыточной" согласно стандартам ГОСТ. Об этом сообщает предприятие "Дорожное хозяйство".
По информации предприятия, оставшиеся переходы оснастят светофорами с кнопкой вызова. В настоящее время на участке от улицы Морозова до гостиницы "Сыктывкар" расположены три перехода, расстояние между которыми превышает сто метров. Это противоречит государственным стандартам, которые требуют, чтобы расстояние между переходами составляло не менее двухсот метров.
В замену закрываемого перехода пешеходам будет предложено пользоваться регулируемыми переходами около пересечения с улицей Морозова или гостиницы "Сыктывкар". Здесь скоро установят светофор с кнопкой. Для предотвращения выхода пешеходов на проезжую часть после закрытия перехода будут установлены временные ограждения.
По мнению городских властей, приведение перехода в соответствие с ГОСТом улучшит дорожные условия на этом участке улицы, повысит пропускную способность и уменьшит количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов на нерегулируемом переходе.
Согласно данным Госавтоинспекции Сыктывкара, за последние пять лет на переходе у юношеской библиотеки произошло 35 ДТП, пять из которых были связаны с наездами на пешеходов, в том числе детей.