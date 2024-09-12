Гору хрустящих кабачков жарю за 10 минут: идеальные овощи без грязной плиты — рецепт на заметку без особых усилий

Благодаря этому способу жарки кабачков не только моя кухня остается чистой, но и нет неприятного горелого запаха Кабачки получаются очень хрустящими и ароматными. Плюс экономлю время, ведь теперь не надо стоять и ждать, пока каждый кружочек хорошо прожарится, потом его надо перевернуть и так далее.

Ингредиенты: кабачки, мука для панировки, соль — по вкусу, укроп, чеснок и масло для жарки.

1. Первым дело нарежьте кабачки на кружочки. Их толщина должна составлять 0,5 сантиметра. Далее выкладываем их в глубокую тарелку, посыпаем солью и тщательно перемешиваем. Оставляем овощи на 15-20 минут. За это время они пустят сок, который нужно будет убрать.

2. Включаем духовку и разогреваем ее до 240 градусов. Важный момент — работать должен только нижний тэн. Ставим на дно духовки большую сковородку и нагреваем ее. Можно также попробовать либо противень, либо форму для запекания.

3. В пакет насыпаем муку и добавляем наши кабачки. Хорошо встряхиваем их. Так они покроются мукой со всех сторон.

4. Далее достаем сковородку из духовки и наливаем в нее растительное масло. Дно должно быть чуть покрыто. Сюда же выкладываем кабачки. Они должны быть расположены плотнее друг к другу. Отправляем нашу сковородку с овощами на дно духовки и оставляем готовиться 7-8 минут. Вы увидите, что кабачки не пекутся, а именно жарятся.

5. Переворачиваем кабачки спустя отсчитанное время, а затем жарим так же, только времени нам хватит около 5-6 минут. Включите конвекцию, тогда процесс будет еще быстрее. Но это по желанию.