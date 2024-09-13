В Сыктывкар 13 сентября вернется летняя погода
- 06:30 13 сентября
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- Татьяна Зубова
13 сентября в республике прогнозируется переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди и даже грозы.
Подробнее о погоде рассказали специалисты регионального ЦГМС. Так, сегодня ветер будет дуть с юга, достигая скорости от 2 до 7 метров в секунду. Ночью температура будет варьироваться от +11 до +16 градусов, в отдельных восточных районах возможно понижение до +4…+9 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +22…+27 градусов, а на северо-востоке до +17…+22 °C.
В Сыктывкаре ожидается схожая погода - синоптики также прогнозируют переменную облачность в городе. Ночью возможны кратковременные дожди и грозы, тогда как днем осадки маловероятны. Южный ветер достигнет скорости от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура в столице составит +14…+16 градусов, а дневная поднимется до летних показателей - +25…+27 °C.
Напомним, ранее она связи с погодными условиями в некоторых городах Коми включили отопление. Так, тепло вернулось в квартиры жителей Инты и Воркуты.