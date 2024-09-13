В Сыктывкар 13 сентября вернется летняя погода

13 сентября в республике прогнозируется переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди и даже грозы.

Подробнее о погоде рассказали специалисты регионального ЦГМС. Так, сегодня ветер будет дуть с юга, достигая скорости от 2 до 7 метров в секунду. Ночью температура будет варьироваться от +11 до +16 градусов, в отдельных восточных районах возможно понижение до +4…+9 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +22…+27 градусов, а на северо-востоке до +17…+22 °C.