Экс-бойцы спецоперации примут участие в выборах в Госсовет Коми

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В России запущена программа под названием "Время Героев", созданная для предоставления участникам СВО необходимых навыков для общественно-политической деятельности. Во время встречи с журналистами 12 сентября, Владимир Уйба рассказал о количестве кандидатов из Коми и их планах на участие в региональных и местных выборах. Об этом сообщает "Комиинформ".

По словам Владимира Уйбы, среди участников программы есть несколько уроженцев Коми. Все они в настоящее время служат в армии. Цель обучения – развить у них полный спектр знаний о системе государственного управления и публичных органов власти, а также отработать управленческие навыки и командную работу.

На данный момент в программе участвуют трое: Роман Мартаков из Сыктывкара, уже завершивший обучение и продолжающий службу в СВО; Сергей Быков из Сосногорска, готовящийся войти в резерв управленческих кадров; и Николай Кривушенко из Ухты.

Также по инициативе администрации президента России несколько бойцов из Коми проходят обучение в рамках "Времени Героев". Их командиры выбрали и направили их на обучение.