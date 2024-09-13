Сыктывкарка смогла "раскусить" лжесотрудников энергосбытовой компании

В отдел полиции Сыктывкара обратилась 65-летняя местная жительница с заявлением о попытке мошенничества. На этот раз аферисты решили "надеть маски" работников энергосбытовой компании. О подробностях инцидента рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

По информации ведомства, женщина рассказала сотрудникам полиции что получила звонок от неизвестного, представившегося работником энергосбытовой компании. Звонивший сообщил, что якобы необходимо провести проверку счетчиков электроэнергии, и предложил договориться о времени визита. Затем лжемеханик заявил, что добавит номер телефона пенсионерки в базу данных "организации" и попросил подтвердить операцию с помощью кода из смс-сообщения.