Сыктывкарка смогла "раскусить" лжесотрудников энергосбытовой компании
- 13:16 13 сентября
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- Инесса Богатая
В отдел полиции Сыктывкара обратилась 65-летняя местная жительница с заявлением о попытке мошенничества. На этот раз аферисты решили "надеть маски" работников энергосбытовой компании. О подробностях инцидента рассказали в пресс-службе МВД по Коми.
По информации ведомства, женщина рассказала сотрудникам полиции что получила звонок от неизвестного, представившегося работником энергосбытовой компании. Звонивший сообщил, что якобы необходимо провести проверку счетчиков электроэнергии, и предложил договориться о времени визита. Затем лжемеханик заявил, что добавит номер телефона пенсионерки в базу данных "организации" и попросил подтвердить операцию с помощью кода из смс-сообщения.
Бдительная жительница сразу заподозрила обман, но решила проверить отправителя сообщения. Им оказался сервис госуслуг. Вспомнив о распространенных схемах мошенников, она немедленно прекратила разговор. На ее счету находилось около 140 тысяч рублей, которые могли украсть мошенники, если бы заявительница ввела данные из СМС.
Правоохранители возбудили уголовное дело.