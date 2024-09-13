Ставлю ведро — и дезинфекция погреба прошла успешно: плесень даже в новом сезоне не появится
- 11:05 13 сентября
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- Служба новостей
Для длительного хранения урожая погреб следует предварительно подготавливать, однако многие садоводы так и не приступили к этому. Не каждый дачник понимает, какую важность несёт подобная процедура.
Из-за повышенной влажности в погребе быстро размножаются опасные микроорганизмы, грибки, поэтому в помещении может появиться плесень. В таких условиях корнеплоды и другой урожай не сумеют пролежать даже несколько месяцев.
Для быстрой дезинфекции погреба достаточно воспользоваться негашёной известью и водой. На один кубический метр помещения потребуется 3 кг сухого компонента, информирует автор канала «Моя идеальная дача».
В глубокие ёмкости выложите известь, залейте ведро до краёв водой. После этого покиньте погреб, плотно закрыв дверь, ведь важно обеспечить хорошую герметичность.
Спустя 18 часов помещение можно проветрить. Пары негашеной извести уничтожают любые грибки, из-за чего в погребе не появится плесени даже в новом сезоне.
Справка: Снизить повышенную влажность в погребе удастся благодаря сухой негашеной извести. Использовать вещество в таком виде можно даже после размещения урожая, сообщает портал hibiny.ru.