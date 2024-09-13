Ставлю ведро — и дезинфекция погреба прошла успешно: плесень даже в новом сезоне не появится

Для длительного хранения урожая погреб следует предварительно подготавливать, однако многие садоводы так и не приступили к этому. Не каждый дачник понимает, какую важность несёт подобная процедура.

Из-за повышенной влажности в погребе быстро размножаются опасные микроорганизмы, грибки, поэтому в помещении может появиться плесень. В таких условиях корнеплоды и другой урожай не сумеют пролежать даже несколько месяцев.