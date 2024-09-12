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Птица счастья сядет на макушку: Павел Глоба предрек трем знакам фантастическую осень

Птица счастья сядет на макушку: Павел Глоба предрек трем знакам фантастическую осеньФото из архива "Про Города"

Не пропустите свою удачу

Известный астролог Павел Глоба предсказывает, что для трех знаков зодиака наступающая осень станет периодом удивительных возможностей и позитивных перемен. Эти счастливчики должны быть готовы максимально эффективно использовать открывающиеся перед ними перспективы.

Овен: время творческого подъема

Представителей этого знака ожидает всплеск креативности. Новые идеи будут приходить спонтанно, поэтому важно быть готовым их зафиксировать.

Астролог советует Овнам:

  • Всегда иметь под рукой блокнот или приложение для заметок
  • Не откладывать реализацию появившихся идей
  • Доверять своей интуиции и следовать намеченным планам

Лев: период продуктивности и завершения дел

Для Львов осень станет временем, когда стоит сосредоточиться на завершении начатых проектов.

Глоба рекомендует:

  • Тщательно обдумывать каждое решение
  • Опираться на свой опыт и профессионализм
  • Воздержаться от запуска масштабных новых проектов
  • Проверять информацию перед принятием важных решений

Рыбы: сезон общения и новых связей

Осень принесет Рыбам возможности для расширения социальных контактов.

Астролог предвещает:

  • Благоприятное время для легкого общения с друзьями
  • Шансы завести новые интересные знакомства
  • Возможность участия в долгосрочных проектах
  • Укрепление существующих дружеских и романтических отношений

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