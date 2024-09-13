Оставляю железную губку в раковине — забываю о проблемах: засоры, плохие запахи больше не беспокоят — быстро и экономно
- 13:30 13 сентября
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- Служба новостей
С засорами в раковинах сталкивались абсолютно все. На кухне чаще всего это происходит из-за того, что в слив попадают остатки еды или масла, а в ванной из-за выпадающих волос при мытье головы.
Многие постоянно мучаются из-за этой проблемы. Кто-то уже испробовал десятки народных средств, некоторые скупают в магазинах химические вещества для прочистки труб, другие — постоянные клиенты сантехников.
Но, оказывается, можно навсегда забыть об этой проблеме. Как этого достичь, рассказал эксперт блога «Анастасия BORSCH-TV».
Понадобится всего лишь железная губка, которая стоит копейки. Нужно отрезать от нее небольшую часть до нужного размера и положить в слив.
Железная губка станет прекрасным барьером — она будет улавливать любые частички, чтобы они не попадали в трубы и не забивали их. Таким образом причины засора будут устранены на начальном этапе. Просто регулярно вытаскивайте металлическую губку из слива и очищайте ее от собравшегося мусора, пишет hibiny.ru.