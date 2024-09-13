Оставляю железную губку в раковине — забываю о проблемах: засоры, плохие запахи больше не беспокоят — быстро и экономно

С засорами в раковинах сталкивались абсолютно все. На кухне чаще всего это происходит из-за того, что в слив попадают остатки еды или масла, а в ванной из-за выпадающих волос при мытье головы.

Многие постоянно мучаются из-за этой проблемы. Кто-то уже испробовал десятки народных средств, некоторые скупают в магазинах химические вещества для прочистки труб, другие — постоянные клиенты сантехников.