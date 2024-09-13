Несмотря на осень, жители Коми продолжают страдать от укусов клещей
- 09:50 13 сентября
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- Татьяна Зубова
Несмотря на осень, клещи продолжают атаковать жителей Коми. Эту информацию подтвердили специалисты регионального Роспотребнадзора.
гр на территории республики в период с 5 по 11 сентября за медицинской помощью после укусов клещей обратились восемь человек, включая одного ребенка. При этом с начала сезона от укусов опасных насекомых всего пострадали порядка 3400 жителей Республики Коми, в том числе 568 детей.
За последнюю неделю специалисты исследовали 10 клещей, однако ни у одного из представленных насекомых анализ не подтвердил наличие вируса.
Роспотребнадзор Республики Коми напоминает, что клещи могут переносить различные инфекции, в том числе клещевой вирусный энцефалит, боррелиоз, лихорадку и другие.
Эксперты ведомства настоятельно рекомендует, в случае укуса клеща незамедлительно обратиться в медицинское учреждение для его удаления и проведения исследования на наличие вируса, а также при необходимости принять меры для специфической профилактики.