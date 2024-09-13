Несмотря на осень, жители Коми продолжают страдать от укусов клещей

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Несмотря на осень, клещи продолжают атаковать жителей Коми. Эту информацию подтвердили специалисты регионального Роспотребнадзора. гр на территории республики в период с 5 по 11 сентября за медицинской помощью после укусов клещей обратились восемь человек, включая одного ребенка. При этом с начала сезона от укусов опасных насекомых всего пострадали порядка 3400 жителей Республики Коми, в том числе 568 детей.

За последнюю неделю специалисты исследовали 10 клещей, однако ни у одного из представленных насекомых анализ не подтвердил наличие вируса.

Роспотребнадзор Республики Коми напоминает, что клещи могут переносить различные инфекции, в том числе клещевой вирусный энцефалит, боррелиоз, лихорадку и другие.

Эксперты ведомства настоятельно рекомендует, в случае укуса клеща незамедлительно обратиться в медицинское учреждение для его удаления и проведения исследования на наличие вируса, а также при необходимости принять меры для специфической профилактики.