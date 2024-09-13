Сыктывкарец, что до смерти избил агрессивного мужчину, отправится в тюрьму

18-летний сыктывкарец, что до смерти избил мужчину, отправится в тюрьму. Детали разбирательства рассказали в пресс-службе судов Коми.

Как следует из материалов дела, в ночь на 22 мая 2024 года молодой человек, находясь на территории одного из домов на улице Петрозаводская в Сыктывкаре, в ходе конфликта с другим мужчиной из-за аморального и противоправного поведения последнего накинулся на него с кулаками. Удары пришлись в область головы, рук и тела потерпевшего, включая грудную клетку и живот. В результате этих ударов мужчина скончался позже в медицинском учреждении. При этом молодой человек не хотел убивать противника.