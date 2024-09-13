Сыктывкарец, что до смерти избил агрессивного мужчину, отправится в тюрьму
- 09:00 13 сентября
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- Татьяна Зубова
18-летний сыктывкарец, что до смерти избил мужчину, отправится в тюрьму. Детали разбирательства рассказали в пресс-службе судов Коми.
Как следует из материалов дела, в ночь на 22 мая 2024 года молодой человек, находясь на территории одного из домов на улице Петрозаводская в Сыктывкаре, в ходе конфликта с другим мужчиной из-за аморального и противоправного поведения последнего накинулся на него с кулаками. Удары пришлись в область головы, рук и тела потерпевшего, включая грудную клетку и живот. В результате этих ударов мужчина скончался позже в медицинском учреждении. При этом молодой человек не хотел убивать противника.
В суде парень полностью признал свою вину и выразил раскаяние, направив письменные извинения близким погибшего.
Рассмотрев все обстоятельства дела, суд признал сыктывкарца виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека(ч. 4 ст. 111 УК РФ). Его приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
В ведомстве добавили, что приговор пока не вступил в законную силу.