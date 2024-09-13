Кладу лавровый лист в унитаз, уходя из дома — и не на радуюсь: горничная в гостинице дала совет

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Копеечное средство для чистоты во всем доме Лавровый лист — удивительная вещь, которая имеет очень широкий круг применений. Огромное множество способов его использования в кулинарии не заключает весь список полезностей. Сейчас чаще всего лист лавра используется для добавления аромата и вкуса разным блюдам. В Древней Греции его считали символом победы и успеха. Лавр часто использовался для защиты от различных бед и горестей, отметил канал «Хозяюшка».

Мало кто знает, но лавровый лист обладает дезинфицирующими свойствами, понижает уровень стресса и улучшает кровообращение. Его часто используют при проблемах с пищеварением или воспалениях.

Приятный запах растения поможет наполнить всю квартиру освежающим ароматом. Во время уборки добавьте пару листиков в емкость с водой, листик распространит приятный запах и надолго сохранится на поверхностях. Также можно положить несколько штук листьев лавра в шкаф, тогда белье и одежда обретут нежный легкий аромат, к тому же этот запах отпугнет насекомых.

Опытные хозяйки даже в санузле нашли применение лавру. Нужно заварить 6 листиков в литре кипятка и дать немного остыть. Этот раствор вылить в унитаз, а проваренными листиками протереть поверхности. Вся грязь и налет растворятся на глазах.