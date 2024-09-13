В Сысолськом районе мужчина поджег квартиру своего знакомого

В Сысолськом районе мужчина не нашел, что украсть в чужой квартире и поджег её. Детали преступления рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Как следует из материалов дела, в апреле 2024 года в районное отделение полиции поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в поселке Первомайский. На место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа. Во время осмотра места пожара правоохранители обнаружили улики, свидетельствующие о поджоге.