В Сысолськом районе мужчина поджег квартиру своего знакомого
- 08:45 13 сентября
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- Татьяна Зубова
В Сысолськом районе мужчина не нашел, что украсть в чужой квартире и поджег её. Детали преступления рассказали в пресс-службе МВД по Коми.
Как следует из материалов дела, в апреле 2024 года в районное отделение полиции поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в поселке Первомайский. На место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа. Во время осмотра места пожара правоохранители обнаружили улики, свидетельствующие о поджоге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что к преступлению причастен ранее судимый местный житель, 1980 года рождения.
Накануне происшествия сельчанин встретился со своим знакомым, что проживал в этом доме, и попросил у него купить ружье. Получив отказ, он дождался отъезда хозяина и проник в его квартиру, чтобы украсть оружие. Не найдя желаемого, злоумышленник решил скрыть следы своего присутствия и поджег дом.
Следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, "Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога". Подозреваемого мужчину заключили под стражей. Его ждет суд
В ведомстве также добавили, что максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.