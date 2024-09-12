Сыктывкарские полицейские задержали закладчика с поличным
- 01:00 13 сентября
- 16+
- Инесса Богатая
Полицейские Сыктывкара задержали 19-летнего студента третьего курса одного из учебных заведений Ухты по подозрению в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. О подробностях инцидента рассказали в пресс-службе МВД по Коми.
Так, по информации ведомства, при личном досмотре у задержанного было найдено и изъято шесть свертков, содержащих запрещенное вещество общей массой свыше 4,8 граммов.
Сотрудники полиции выяснили, что молодой человек успел оборудовать в лесной зоне города многочисленные "закладки". Правоохранители установили их местоположение и изъяли содержимое из тайников для проведения экспертизы.
Согласно экспертному заключению, изъятые вещества являются синтетическим наркотиком общей массой более 100 граммов.
Следователь возбудил уголовное дело против задержанного сыктывкарца. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.