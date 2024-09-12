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Сыктывкарские полицейские задержали закладчика с поличным

Сыктывкарские полицейские задержали закладчика с поличнымФото МВД по Коми

Полицейские Сыктывкара задержали 19-летнего студента третьего курса одного из учебных заведений Ухты по подозрению в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. О подробностях инцидента рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Так, по информации ведомства, при личном досмотре у задержанного было найдено и изъято шесть свертков, содержащих запрещенное вещество общей массой свыше 4,8 граммов.

Сотрудники полиции выяснили, что молодой человек успел оборудовать в лесной зоне города многочисленные "закладки". Правоохранители установили их местоположение и изъяли содержимое из тайников для проведения экспертизы.

Согласно экспертному заключению, изъятые вещества являются синтетическим наркотиком общей массой более 100 граммов.

Следователь возбудил уголовное дело против задержанного сыктывкарца. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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