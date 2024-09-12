Сыктывкарские полицейские задержали закладчика с поличным

Полицейские Сыктывкара задержали 19-летнего студента третьего курса одного из учебных заведений Ухты по подозрению в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. О подробностях инцидента рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Так, по информации ведомства, при личном досмотре у задержанного было найдено и изъято шесть свертков, содержащих запрещенное вещество общей массой свыше 4,8 граммов.