В Коми для расселения граждан из аварийного жилья выделят дополнительное финансирование
- 22:45 12 сентября
- 6+
- Инесса Богатая
Коми и Хакасия получат дополнительные деньги для переселения граждан из аварийного жилья в Коми. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Республике Коми выделят 43 134, 4 тысяч рублей, а Хакасии - 35 443, 3 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба Правительства России, в текущем году в республиках Коми и Хакасия завершатся программы переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.
Добавим, что с дополнительным финансированием также сократят непригодный жилой фонд в двух регионах более чем на десять тысяч квадратных метров.. Жители этих домов получат новые комфортабельные квартиры.
Фонду содействия реформированию ЖКХ поручено распределить средства российским регионам до 31 декабря 2024 года.
Напомним, в Коми компенсируют часть затрат на обустройство кемпингов. Для этих целей планируют выделить более 30 миллионов рублей. Это будет сделано для развития туризма в регионе.