В Коми для расселения граждан из аварийного жилья выделят дополнительное финансирование

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Коми и Хакасия получат дополнительные деньги для переселения граждан из аварийного жилья в Коми. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Республике Коми выделят 43 134, 4 тысяч рублей, а Хакасии - 35 443, 3 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба Правительства России, в текущем году в республиках Коми и Хакасия завершатся программы переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Добавим, что с дополнительным финансированием также сократят непригодный жилой фонд в двух регионах более чем на десять тысяч квадратных метров.. Жители этих домов получат новые комфортабельные квартиры.

Фонду содействия реформированию ЖКХ поручено распределить средства российским регионам до 31 декабря 2024 года.