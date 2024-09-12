В Коми на оборудование кемпингов правительство выделит более 30 миллионов рублей

В Республике Коми 18 сентября начнется прием заявок на возмещение части расходов на развитие туристической инфраструктуры. Об этом сообщил министр экономического развития, промышленности и транспорта региона Евгений Мазур.

Общий объем предоставляемых средств составит 31 578 948 млн рублей. Субсидии будут компенсировать 70% фактически понесенных затрат на приобретение объектов для кемпингов, но не более 3 миллионов рублей на один объект.