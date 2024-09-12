В Коми на оборудование кемпингов правительство выделит более 30 миллионов рублей
- 20:45 12 сентября
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- Инесса Богатая
В Республике Коми 18 сентября начнется прием заявок на возмещение части расходов на развитие туристической инфраструктуры. Об этом сообщил министр экономического развития, промышленности и транспорта региона Евгений Мазур.
Общий объем предоставляемых средств составит 31 578 948 млн рублей. Субсидии будут компенсировать 70% фактически понесенных затрат на приобретение объектов для кемпингов, но не более 3 миллионов рублей на один объект.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными или муниципальными учреждениями) могут претендовать на получение субсидии.
Заявки следует подавать через портал финансовой государственной поддержки https: //promote.budget.gov.ru/.
Также 18 сентября в 14:00 состоится встреча представителей министерства с потенциальными участниками отбора для ответов на вопросы и консультаций по заполнению заявок.