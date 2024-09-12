В Коми сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который устроил драку в кафе
- 23:20 12 сентября
- 12+
- Инесса Богатая
На прошлой неделе сотрудники Росгвардии по Республике Коми более 130 раз реагировали на сигналы "тревога" на охраняемых объектах. Правоохранителям удалось предотвратить пять попыток краж. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно информации надзорных органов, росгвардейцы, находившиеся на патрулировании, задержали 52 человека за административные правонарушения, пятерых граждан за различные преступления, а также одного разыскиваемого.
Так, в Воркуте мужчина 1986 года рождения попытался вынести из магазина на улице Ленина две бутылки виски стоимостью около двух тысяч рублей, минуя кассу. Сотрудник магазина заметила его действия и нажала кнопку тревоги. Нарушитель был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в полицию для дальнейших выяснений.
Кроме того, тревожный сигнал был получен с охраняемого объекта в Печоре. Росгвардейцы оперативно прибыли в круглосуточное кафе, где бармен объяснила им, что между двумя посетителями произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина 1993 года рождения нанес телесные повреждения 22-летней девушке. Нарушитель продолжал вести себя агрессивно и был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в полицию.
По данным фактам проводится проверка.