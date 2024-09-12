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В Коми сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который устроил драку в кафе

В Коми сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который устроил драку в кафеФото Росгвардии Коми

На прошлой неделе сотрудники Росгвардии по Республике Коми более 130 раз реагировали на сигналы "тревога" на охраняемых объектах. Правоохранителям удалось предотвратить пять попыток краж. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно информации надзорных органов, росгвардейцы, находившиеся на патрулировании, задержали 52 человека за административные правонарушения, пятерых граждан за различные преступления, а также одного разыскиваемого.

Так, в Воркуте мужчина 1986 года рождения попытался вынести из магазина на улице Ленина две бутылки виски стоимостью около двух тысяч рублей, минуя кассу. Сотрудник магазина заметила его действия и нажала кнопку тревоги. Нарушитель был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в полицию для дальнейших выяснений.

Кроме того, тревожный сигнал был получен с охраняемого объекта в Печоре. Росгвардейцы оперативно прибыли в круглосуточное кафе, где бармен объяснила им, что между двумя посетителями произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина 1993 года рождения нанес телесные повреждения 22-летней девушке. Нарушитель продолжал вести себя агрессивно и был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в полицию.

По данным фактам проводится проверка.

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