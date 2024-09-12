В Коми сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который устроил драку в кафе

На прошлой неделе сотрудники Росгвардии по Республике Коми более 130 раз реагировали на сигналы "тревога" на охраняемых объектах. Правоохранителям удалось предотвратить пять попыток краж. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно информации надзорных органов, росгвардейцы, находившиеся на патрулировании, задержали 52 человека за административные правонарушения, пятерых граждан за различные преступления, а также одного разыскиваемого.