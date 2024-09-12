Как мариновать грузди: проверенный рецепт

Для начала переберите грибы. Избавьтесь от подпорченных, червивые можно обрезать, убрав все участки с проточинами. Хорошо вымойте грузди под проточной водой, очищая их щёточкой или губкой. Замочите грибы на 3–4 часа в слегка подсоленной воде — столовой ложки соли на 1 кг сырья будет достаточно. За это время смените жидкость 1–2 раза, снова её подсаливая. Затем слейте жидкость и снова промойте грузди под струёй воды. Прежде чем мариновать грузди, их обязательно нужно отварить. Из-за этого они получаются не такими хрустящими, как солёные, зато готовятся гораздо быстрее. Ингредиенты

1 кг груздей;

1 л воды;

20–30 г соли;

5–6 горошин чёрного перца;

1 лавровый лист;

1–2 горошины душистого перца;

2 зубчика чеснока;

1 стебель сушёного укропа;

1 столовая ложка уксуса 9%;

½ чайной ложки сахара — опционально. Приготовление

В кастрюле вскипятите воду, добавьте туда грибы и соль. Варите грузди 15–20 минут после повторного закипания, снимая пенку. Затем переложите грибы в чистые банки.

В воду, где варились грузди, добавьте все специи, чеснок, укроп и уксус. Доведите до кипения, чтобы уксус немного выпарился. Попробуйте маринад. Если вам кажется, что соли не хватает, досыпьте немного — ориентируйтесь на свой вкус. Также можете добавить чуть-чуть сахара, если смесь слишком кислая.

Залейте грибы горячим рассолом. Проследите, чтобы они были покрыты жидкостью полностью.

Если планируете есть маринованные грузди по готовности, установите любой груз. Например, накройте грибы блюдцем и придавите его бутылкой с водой. Оставьте при комнатной температуре. Когда заготовки остынут, снимите груз и отправьте банки в прохладное место: в холодильник или погреб. Грибы можно будет пробовать уже через пару дней.

Если вы хотите замариновать грузди на зиму, ёмкости нужно простерилизовать. Обдайте крышки кипятком и прикройте банки после того, как залили в них маринад. Поставьте их в большую кастрюлю с салфеткой на дне, залейте водой по плечики и отправьте на небольшой огонь. Держите заготовки в кипятке 20 минут. Затем аккуратно достаньте ёмкости, закатайте крышки и дайте грибам остыть. После уберите на хранение в прохладное место.