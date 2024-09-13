В Коми капуста вновь рухнула в цене, а яйца стали дороже
- 08:30 13 сентября
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- Татьяна Зубова
Комистат опубликовал статистику по изменениям потребительских цен на определённые товары и услуги за период с 3 по 9 сентября 2024 года.
В течение прошедшей недели отмечены следующие изменения в ценах: куриные яйца подорожали на 3, 3%, рис шлифованный — на 2, 5%, сосиски и сардельки — на 2, 1%, свинина (без учёта бескостного мяса) — на 1, 8%, вермишель — на 1, 4%, сметана и творог — на 1%. В то же время наблюдалось снижение цен: стерилизованное молоко подешевело на 2, 3%, маргарин — на 2, 1%, куриное мясо — на 1, 9%, гречневая крупа — на 1, 8%, пшеничная мука — на 1, 6%, пшено — на 1, 5%.
Из овощей и фруктов самым заметным изменением было повышение цены на помидоры на 7, 7%. Напротив, цены на белокочанную капусту снизились на 13, 4%, на картофель — на 8, 5%, на столовую свёклу — на 4, 6%, на морковь — на 3, 5%.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости изменения цен были следующими: сухие корма для животных подорожали на 4, 8%, стиральные порошки — на 1, 3%. В то время как цены на зубные пасты снизились на 5, 8%, туалетную бумагу — на 2, 5%, туалетное мыло — на 1, 8%, хозяйственное мыло — на 1, 7%.
Среди прочих непродовольственных товаров отмечено повышение цен на шампуни на 2, 2% и пылесосы — на 1%, тогда как цены на смартфоны сократились на 2, 1%, телевизоры — на 1, 7%.
Среди медикаментов изменились цены на поливитамины, подорожавшие на 2, 5%, и эргоферон — на 1%.
Автомобильный бензин подорожал на 1, 1%, а цены на дизельное топливо остались без изменений.