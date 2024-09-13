В Коми капуста вновь рухнула в цене, а яйца стали дороже

Комистат опубликовал статистику по изменениям потребительских цен на определённые товары и услуги за период с 3 по 9 сентября 2024 года.

В течение прошедшей недели отмечены следующие изменения в ценах: куриные яйца подорожали на 3, 3%, рис шлифованный — на 2, 5%, сосиски и сардельки — на 2, 1%, свинина (без учёта бескостного мяса) — на 1, 8%, вермишель — на 1, 4%, сметана и творог — на 1%. В то же время наблюдалось снижение цен: стерилизованное молоко подешевело на 2, 3%, маргарин — на 2, 1%, куриное мясо — на 1, 9%, гречневая крупа — на 1, 8%, пшеничная мука — на 1, 6%, пшено — на 1, 5%.