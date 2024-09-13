Когда убирать свеклу и морковь рассказал агроном Мармулев

Сентябрь время активного сбора урожая. Однако не всякие овощи нужно спешить выкапывать. Агроном Алексей Мармулев не рекомендует в начале месяца убирать морковь и свёклу, пишет vn.ru.

Начало сентября обещает быть дождливым и тем не менее спешить с уборкой корнеплодов свеклы и моркови, или белокочанной капусты, по мнению Алексея Мармулева не стоит. Дело в том, что рано убранные овощи сложнее хранить – пояснил кандидат сельскохозяйственных наук.

«Дачники часто говорят, что там будет грязь и холод. Зато храниться хорошо будет и самое главное – при низких температурах там накапливается сахар. Они более вкусные и сладкие», - говорит агроном.

Также эксперт отметил, что при более высоких температурах, ни свекла, ни морковь не набрали еще достаточно сахара. В связи с этим убирать такие овощные культуры лучше в конце сентября или до 5 октября.

Дал агроном совет и как убирать и хранить морковь и свеклу. Во время уборки нужно ботву обрезать необходимо всю, а у моркови даже захватывают сам корнеплод. После этого овощи хранят в мешках в подвале можно в ящике, но обязательно с сухим песком.